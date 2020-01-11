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В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

, 8:45 | Игорь Рязов 62

Сенатор Константин Косачев призвал все стороны извлечь уроки из крушения украинского Boeing в Тегеране.

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Фото, видео: REUTERS, Twitter @pnpru, @SovFedInfo

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 95

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800. Он отметил, что все стороны должны извлечь уроки из этой трагедии.

«Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления — достойно того, чтобы быть принятым», — цитирует сенатора Интерфакс.

По его словам, инцидент должен быть закрыт, если расшифровка черных ящиков и результаты расследования не докажут намеренного уничтожения украинского самолета иранскими военными.

«Оснований логического характера на то (преднамеренность — Прим. ред) нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами», — отметил Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что теперь нужно добиваться деэскалации напряженности вокруг Ирана и других стран Ближнего Востока. Он считает, что трагедия стала следствием «реальной опасности» нанесения американских ударов по иранской территории.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 95
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