В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800. Он отметил, что все стороны должны извлечь уроки из этой трагедии.

«Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления — достойно того, чтобы быть принятым», — цитирует сенатора Интерфакс.

По его словам, инцидент должен быть закрыт, если расшифровка черных ящиков и результаты расследования не докажут намеренного уничтожения украинского самолета иранскими военными.

«Оснований логического характера на то (преднамеренность — Прим. ред) нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами», — отметил Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что теперь нужно добиваться деэскалации напряженности вокруг Ирана и других стран Ближнего Востока. Он считает, что трагедия стала следствием «реальной опасности» нанесения американских ударов по иранской территории.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».