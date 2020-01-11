Эксперт объяснил, почему Иран быстро признал вину за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана поступили правильно, быстро признав, что украинский самолет Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Это правильное решение, на самом деле. Почему? Если бы Иран затягивал процесс признания — а я напоминаю, что Иран на самом деле пытался это сделать еще вчера <…>, — то это могло привести к тому, что Иран бы обвинили в сокрытии данных и сделали единственным виноватым в сбитом самолете», — сказал эксперт.

Он отметил, что иностранные государства возложили бы всю вину на Иран в течение ближайших дней или недель. Скорее всего, после этого против ближневосточной республики были бы введены новые санкции. Например, было бы закрыто ее воздушное пространство. Однако с помощью признания Иран разделил ответственность за трагедию.

«Ответственность ложится не только на Иран, но и на Вашингтон, который изначально инициировал фактический обмен ударами. Все прекрасно понимают, что полноценное противостояние, ракетное противостояние в столь неспокойной стране могут приводить к серьезным жестам», — добавил Абзалов.

По его словам, еще до ударов власти США ограничили американские авиакомпании в праве осуществлять рейсы в воздушном пространстве Ирана. Большинство других иностранных авиакомпаний этого не сделали.

«C этой точки зрения Иран сейчас, признавая быстро такого типа форс-мажор, фактически разделяет ответственность и, плюс ко всему, минимизирует риски обвинения себя в получении статуса агрессора», — подытожил специалист.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».