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  4. Видео: Наводнение в аэропорту Дубая привело к задержкам рейсов

Видео: Наводнение в аэропорту Дубая привело к задержкам рейсов

, 3:25 | Василий Заика Видео 7

Перроны и взлетно-посадочные полосы воздушной гавани оказались полностью затоплены водой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; Twitter@malik_danial, @zyxels, @podrozeosobiste

Тема:
Погода 4160

Объединенные Арабские Эмираты 11 января оказались под влиянием мощного циклона. Международный аэропорт Дубая — буквально затоплен из-за разгулявшейся стихии.

 

Twitter @malik_danial

Видеоролики, снятые очевидцами и сотрудниками воздушной гавани, наглядно демонстрируют залитые водой перроны и взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов были задержаны как на вылет, так и на прилет.

«Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Аль-Мактум», — говорится в сообщении управления аэропортов.

Рейс авиакомпании Emirates «Петербург — Дубай» вылетел из аэропорта Пулково 12 января в 01.34 с двухчасовым опозданием. Прибытие Boeing-777 из Северной столицы в Объединенные Арабские Эмираты ожидается в 07.58 по местному времени (06.58 — по московскому времени — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing-737 будет вестись на Украине.

Тема:
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