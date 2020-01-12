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Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing-737 будет вестись на Украине

, 0:15 | Светлана Александрова Видео 17

В работе примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Ранее сообщалось, что бортовые самописцы отправят на расшифровку во Францию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rouzbeh Foulad

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Расшифровка «черных ящиков» со сбитого в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ будет проводиться на Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), подтвердив свое участие в работе.

«BEA подтверждает, что примет участие в технической работе CVR & FDR (расшифровке самописцев), которая будет проводиться на Украине», — говорится в сообщении бюро в Twitter.

Twitter @BEA_Aero

Ранее, как писал 5-tv.ru, сообщалось, что «черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing-737 будут отправлены на расшифровку во Францию. Позже офис президента Украины распространил информацию, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Роухани Владимир Зеленский договорился о совместной расшифровке самописцев.

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