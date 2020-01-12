Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing-737 будет вестись на Украине

Расшифровка «черных ящиков» со сбитого в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ будет проводиться на Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), подтвердив свое участие в работе.

«BEA подтверждает, что примет участие в технической работе CVR & FDR (расшифровке самописцев), которая будет проводиться на Украине», — говорится в сообщении бюро в Twitter.

Twitter @BEA_Aero

Ранее, как писал 5-tv.ru, сообщалось, что «черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing-737 будут отправлены на расшифровку во Францию. Позже офис президента Украины распространил информацию, что в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Роухани Владимир Зеленский договорился о совместной расшифровке самописцев.