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  4. Глава Казахстана оценил признание Ираном вины в авиакатастрофе

Глава Казахстана оценил признание Ираном вины в авиакатастрофе

, 10:26 | Анастасия Игонина Фото 29

Воздушное судно было сбито после вылета из Тегерана 8 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aref Fathi

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 123

Признание Ираном ответственности за авиакатастрофу с украинским самолетом высоко оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слова политика появились на его официальной странице в Twitter.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение», — значится в сообщении.

Twitter @TokayevKZ

Токаев также отметил что в ситуации, которая сложилась вокруг произошедшего, каждой из сторон необходимо «проявлять сдержанность», чтобы снизить напряженность, влияющую на мирных граждан.

Boeing-737 потерпел крушение при выполнении рейса из Тегерана в Киев 8 января. Изначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за случившееся. Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой»

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 123
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