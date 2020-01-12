Глава Казахстана оценил признание Ираном вины в авиакатастрофе

Признание Ираном ответственности за авиакатастрофу с украинским самолетом высоко оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слова политика появились на его официальной странице в Twitter.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение», — значится в сообщении.

Twitter @TokayevKZ

Токаев также отметил что в ситуации, которая сложилась вокруг произошедшего, каждой из сторон необходимо «проявлять сдержанность», чтобы снизить напряженность, влияющую на мирных граждан.

Boeing-737 потерпел крушение при выполнении рейса из Тегерана в Киев 8 января. Изначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за случившееся. Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Ирана назвал крушение украинского пассажирского лайнера «огромной и непростительной ошибкой»