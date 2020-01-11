Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737-800. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — цитирует ТАСС генерала со ссылкой на иранскую прессу.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».