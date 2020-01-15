Путин: Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что официальный клуб пяти ядерных держав должен сделать все для мира и безопасности.

Глава государства подчеркнул, что страны должны проявить политическую волю и мужество, при этом важна роль ООН.

Кроме того, Путин отметил, что Москва не будет никому ничего навязывать, никого не собирается догонять и в сфере вооружений, где догонять ее придется другим.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые хочу это подчеркнуть. Впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — сказал он.

Ранее в Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за взаимных ударов США и Ирана.