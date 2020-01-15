Россия улучшила позицию в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку по итогам 2019 года. Список составил американский журнал US News & World Report.

В числе лучших стран мира оказались 73 государства. На первой строчке расположилась Швейцария, на второй — Канада, на третьей — Япония.

Россия разместилась на 23-м месте, поднявшись с 24-го. Среди самых привлекательных стран для туристов у России 48-е место (было 50-е). По темпам экономического роста РФ сохранила 12-ю строчку в общемировом рейтинге.

Как отмечает ФАН, частью рейтинга лучших государств мира является список самых могущественных стран. В нем Россия заняла второе место, опередив Китай. Первое место у США.

Рейтинг составляется изданием каждый год. В его основе лежит исследование по 65 различным критериям и опрос. Их провели компания BAV Consulting и Пенсильванский университет. Специалисты опросили 21 тысячу человек из 36 стран мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business.