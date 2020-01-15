Время пришло: О чем был политический блок послания Путина к Федеральному собранию

Поправки в Конституцию, которые предложил накануне Владимир Путин не затрагивают основ главного закона страны, тем не менее серьезно распределяют баланс сил между ветвями власти.

Так, президент предложил закрепить в Конституции статус нового органа — Государственного совета, расширив полномочия и его основных членов — глав регионов. Больше возможностей и больше ответственности станет у парламента, который сможет фактически формировать правительство.

У президента при этом также сохраняется широкий круг полномочий, который в основном касается вопросов государственной безопасности. Виктор Синеок расскажет подробнее.

О том, что Путин объявит о преобразованиях государственного устройства, многие догадывались. Но предложения президента оказались масштабнее ожиданий. Менять основной закон страны Путин не считает нужным. Но время поправок настало.

«Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого, постановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику, как страна с мнением которой нельзя не считаться.

Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства в его способности защитить социальные права граждан. А национальную экономику от любых попыток внешнего давления. Действительно считаю, что пришло время внести в закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — заявил в ходе послания Владимир Путин.

Международные законы должны действовать на территории нашей страны только в том случае, если они не ограничивают права граждан.

В Конституцию нужно внести запрет людям с двойным гражданством (видом на жительство или подобным документом — Прим.ред) становиться депутатами, министрами и их заместителями, главами регионов и судьями. Все руководители должны четко понимать, ради чего работают.

«Смысл, миссия государственных органов именно служение и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никак иначе. Без всяких полутонов и допущений. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам претендующим на должность президента РФ. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России и не менее 25 лет, а также иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиален, но согласен с этим», — заявил Путин.

Российское общество, по мнению президента, стало более зрелым. И основные политические силы стоят на защите интересов граждан. Именно сейчас можно начать менять систему формирования власти. Собравшиеся это решение приветствовали. Но предложение президента стало сюрпризом.

«Практически все фракции, представленные в Государственной думе, — а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, — полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Это ожидаемые аплодисменты, но я думаю, что сейчас у вас будет возможность еще раз поаплодировать, дослушайте, что я хочу сказать.

А если взять бóльшую ответственность за формирование правительства, это значит, взять на себя и бо́льшую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса, согласен полностью.

В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации Президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — огласил нововведение Путин.

«Сейчас правительство формирует Президент. А своих заместителей и федеральных министров назначает премьер. Если поправки примут, госдума будет утверждать кандидатуру не только Премьера, но и вице-премьеров и глав министерств. А у Президента сохраниться возможность уволить главу Правительства»

«Больше полномочий появится и у Совета Федераций. Президент будет обязан консультироваться с сенаторами при назначении всех руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров, сейчас он принимает решение самостоятельно, а региональных прокуроров выбирают местные власти, что может мешать объективности решений»

Парламент станет значимее, правительство ответственнее. А еще путаницу в полномочиях между государственной и муниципальной властью президент предложил прекратить. Создать единую систему публичной власти. И расширить полномочия органов местного самоуправления. А также защитить главным законом страны доходы россиян.

«И конечно в любому случае, в любой ситуации по всей территории страны должны выполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить в Конституции. А также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», — заявил глава государства.

Также Путин предлагает повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне. И закрепить в конституции статус госовета.

Все это — подчеркнул глава государства — его предложения. Их надо обсудить. Со всеми ветвями власти. И, конечно, с гражданами. Из зала гости выходили озадаченными.

Решения, о которых объявил президент, потребуют от всех, кто был здесь, в Манеже, слушал послание, но и не только от них максимальных усилий. Надо достичь самых серьезных результатов в современной истории России. В том числе и политических. Вносить ли изменения в конституцию, возможно, решат голосованием все граждане страны.

«Президент четко сказал, что надо широко обсуждать это и прежде всего с нашими гражданами, с разными слоями, с разными политическими силами, в разных институтах и общественных организациях. И он допустил, даже высказал такое предположение о том, что, возможно, надо всенародное голосование устроить для того, чтобы получить поддержку граждан собственной страны в таких существенных изменениях конституции», — прокомментировала задачи Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом, считает президент, Россия должна остаться сильной президентской республикой. Но полномочия некоторых ветвей власти расширятся. Что означает и большую ответственность.

«Мне бы хотелось, чтобы все понимали, это не просто перераспределение полномочий. Это создание максимально эффективной модели, когда каждый участник отвечает за конечный результат. И очевидно, если полномочия для СовФеда с точки зрения правоохранительных органов, судебной системы — это то, что во всем мире называется система сдержек и противовесов», — пояснил Сергей Неверов.

Россию ждут серьезные преобразования. Но только в том случае, если люди этого захотят. Такие решения о жизни страны можно принимать только обсудив их с гражданами — президент это несколько раз сегодня подчеркнул.

Всенародное голосование Центральный избирательный комитет уже готов провести. Как заявила его глава Элла Памфилова — в любой момент.