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Крещенские купания не для украинцев: в ПЦУ вновь решили переписать историю

, 9:04 Эфирная новость

Раскольническая церковь Украины, действуя по принципу сект, продолжает создавать для своей паствы новые далекие от мирового христианства правила.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 357

Крещенские купания не для украинцев. С таким сенсационным предупреждением к пастве выступили раскольники из так называемой Православной церкви Украины. Многовековой традиции — окунаться в прорубь на Богоявление — сторонники Епифания посвятили пространный пост в соцсетях, в котором утверждается, что освященная вода грехи на самом деле не смывает.

«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас — совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после», — говорится в обращении раскольников.

При этом, никакой альтернативы омовению в проруби ПЦУ не видит. Да и вообще, по словам раскольников Незалежной, этот обычай — всего лишь мода.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о традициях праздника Крещение, которые испокон веков существуют в православии.

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