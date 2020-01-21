Бари Алибасов немного прояснил путаницу с женихами Анастасии Волочковой

Присутствовавший на вечеринке в честь дня рождения Анастасии Волочковой Бари Алибасов опроверг слухи о грядущей свадьбе балерины с сыном художника Никаса Сафронова. Более того, публика заподозрила в романтических отношениях с Волочковой самого Алибасова, поскольку на вечеринке они были замечены обнимающимися и целующимися.

«Какой сын Никаса Сафронова сделал Насте предложение? Не тот ли, который застрял в унитазе на борту самолета? А, не Лука, а Дима?! Не знаю этого», — сказал создатель группы «На-На» в интервью ФАН.

Instagram @alibasov_nana

Алибасов рассказал, что сидел на празднике рядом с Анастасией и не помнит, чтобы она что-то говорила про свою новую семью вообще и про сына Сафронова в частности. Не помнит он и заявления, якобы сделанного художником публично.

«Странно, что Настя не поделилась со мной новостью о своей свадьбе. Потому что вчера весь вечер мы провели вместе. И мы выпивали вместе, и язык был развязан, но никаких сообщений о ее предстоящем браке не было», — сказал продюсер.

Ранее появилась информация, что во время празднования дня рождения Волочковой в караоке-клубе известный живописец, поздравляя именинницу со сцены, объявил, что его старший сын Дмитрий сделал балерине предложение, над которым она в настоящее время размышляет.

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», — цитирует Сафронова ФАН.

Смущенная невеста попросила художника далее не вдаваться в подробности.

Между тем, как уже писал 5-tv.ru, сама Волочкова на своем дне рождения заявила, что готовится к свадьбе, однако имени своего избранника не назвала. Среди гостей праздника его тоже не было, по словам танцовщицы, любимый в этот вечер ждал ее дома. Однако она обещала в скором времени выбрать и объявить какую-нибудь символическую дату бракосочетания. Сказала, что будет что-нибудь вроде 20 октября 2020 года.

Известно, что у 63-летнего Никаса Сафронова не менее шести сыновей — назвать точное их число затрудняется сам художник. По словам Сафронова, старший, 36-летний Дмитрий, актер и бизнесмен. Еще есть недавно объявившийся Александр, известный пианист Лука, Стефано, рожденный в официальном браке с итальянкой, а также режиссер Юрий и самый младший — Ландин, он фотограф.