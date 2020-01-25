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Все туристические компании Китая прекратили групповые туры из-за коронавируса

, 17:44 | Мария Скрипкина 82

Те туристы, которые уже находятся в поездке, смогут продолжить ее в соответствии с договором.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de, Simone Brandt, Norbert Eisele-Hein, Christian Ohde via www.imago-ima, Cheng Min

Все туристические компании Китая с 25 января полностью прекращают организацию групповых туров из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение страны. По его данным, те туристы, которые уже находятся в поездке, смогут продолжить ее в соответствии с договором.

«Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов „авиабилет+гостиницы“», — сообщил телеканал.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны, где проживают 11 миллионов человек. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, 41 человек скончался от нового типа пневмонии. Всего подтверждено более 1300 случаев заражения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у школьника, прилетевшего из Китая в Москву, коронавирус не подтвердился.

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