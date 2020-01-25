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У школьника, прилетевшего из Китая в Москву, коронавирус не подтвердился

, 16:31 | Нюра Незванова 65

Самолет, на котором летел мальчик, сел в «Шереметьево».

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

Коронавирус не подтвердился у 13-летнего мальчика, который летел из Пекина в Москву. В небе у школьника поднялась температура, и по приземлению борта в аэропорту «Шереметьево», его ждала бригада медиков.

Врачи послушали легкие ребенка, и исключив пневмонию, отправили домой. У школьника диагностировали обычную простуду.

В посольстве РФ в Китае заявили, что российских граждан среди зараженных новым типом коронавируса в Китае нет.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что число заболевших новым видом вируса возросло до 1330 человек, 41 — скончался. О вспышке пневмонии китайские власти сообщили 31 декабря. В сети появляются жуткие видео, как зараженные люди падают в обмороки как зомби.

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