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В приграничных с Россией регионах зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом

, 0:04 | Марина Неруцких 101

Всего на данный момент в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 24

По состоянию на 25 января в регионах, граничащих с Российской Федерацией, зафиксировано семь случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Из них один — летальный.

Также, согласно данным Минздрава РФ, в настоящее время в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтвержденных случаев заражения новым вирусом. В 98% случаев заболевшие выявлены на территории КНР. Известно о 42 летальных исходах.

За пределами Китая опасное заболевание выявлено 21 раз. По одному случаю в Непале и Австралии, по два — в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и США; по три — в Тайване, Франции, Малайзии и Сингапуре; пять — в Таиланде.

В России лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV, не выявлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятерым госпитализированным постояльцам московского отеля поставили диагноз.

Тема:
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