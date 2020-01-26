Кто стоит за «Уханьским синдромом»?

Всю неделю мы, затаив дыхание, следим за новостями из Китая. Коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае уже погиб 41 человек, постепенно просачивается через границы Поднебесной. В эпицентр эпидемии город Ухань отправлены военные. Правительство Китая закрывает города для въезда и выезда. К этому часу заражены почти тысяча четыреста человек.

В граничащих с Россией регионах КНР зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом, один — летальный. Если вы верите медикам, которые утверждают, что боятся нечего, что это рядовая вспышка ОРВИ, то я бы вас предостерег. Дай бог, чтобы они оказались правы. Но, например, про «испанку» 100 лет назад, поначалу тоже так думали и не обращали внимания, а потом за 365 дней она убила по разным данным от 50 до 100 миллионов человек по всей планете. Это была крупнейшая пандемия за всю историю человечества. Не стоит поддаваться панике, но и терять бдительность — тоже ошибка.

Ученые совсем недавно смоделировали поведение условного неизвестного или нового вируса, перед которым медики бессильны. Вот, например, нулевой пациент появляется в США. Всего пять недель и зараза полностью накрывает Соединенные Штаты, а в первые полтора месяца гибнут почти 700 тысяч человек. Для понимания это весь город Вашингтон.

Если применить эту модель для Китая, то становится уже совсем не до расслабленного спокойствия. Начнем к примеру, с Уханя — города, где месяц назад была выявлена эта странная пневмония. Мегаполис с населением 11 миллионов человек. Через его международный аэропорт за этот месяц прошли два миллиона человек. Они могли разнести вирус куда угодно. Сейчас в стране национальный Новый год. И накануне, по традиции, пассажиропоток резко возрастает. Только за январь, когда вирус уже гулял по стране, больше 50 миллионов пассажиров.

Надо учитывать, что крупнейшие китайские аэропорты такие как в Пекине, Шанхае, Гонконге — это еще и самые загруженные международные хабы, которые связывают практически все уголки мира. При этом мы пока не учитывает поезда и корабли. И вот она хронология гибели человечества. За полгода планета будет заражена полностью, а 33 миллиона человек погибнут в первые шесть месяцев. Это при том, если не воспринимать угрозу всерьез.

Так что любое стихийное бедствие, землетрясение или цунами покажутся нам детским лепетом. Даже ядерные ракеты не способны убить больше. Не случайно сейчас мы слышим утверждения о том, что новый коронавирус создан искусственно и является биологическим оружием. А в городе Ухане, где все началось, находится крупнейшая промышленная база, занимающаяся биологическими разработками. Ксения Некрасова из Китая о том, к чему нам всем надо приготовиться?

Апокалипсис сегодня китайской провинции Хубей. Военные на полупустых улицах городов, безлюдные вагоны метро, карантинные боксы. Спустя месяц после первого случая заболевания — это официально зараженная зона и эпицентр новой эпидемии, которая имеет все шансы стать чумой XXI века.

Люди теряют сознание прямо на улице. Больницы переполнены. Подтвержденных случаев заболевания почти полторы тысячи и случаев смерти все больше. Накануне в Ухане скончался и врач той клиники, что первой приняла вирусный удар. Медики, в герметичных костюмах — это уже обязательное условие — работают круглосуточно.

Несмотря на то, что в Китае сейчас официально выходные дни — городские поликлиники продолжают принимать людей. На усиленный режим работы перешли инфекционные отделения. Пациентов с симптомами лихорадки мгновенно изолируют и помещают в стерильный бокс.

В Ухане, откуда и начал массированную атаку смертельный корона вирус, строят отдельную клинику для заболевших на тысячу коек. Первый специальный госпиталь должен быть готов к приему пациентов уже через неделю. Столица провинции, как и соседние 15 городов — в полной изоляции. Аэропорты, вокзалы, дороги — закрыты. 30 миллионам людей запрещено покидать свои дома.

Празднование китайского Нового года и массовые мероприятия отменяются повсеместно указом из Пекина. В самой столице закрывают для посещения туристические объекты. «Запретный город» теперь по-новому оправдывает свое название. Шанхайский Диснейленд и Великая китайской стена теперь тоже недоступны. Прекращены групповые тур поездки по стране, а с понедельника еще и за рубеж. Но инфекция уже успела вырваться за пределы Китая. «Уханьский синдром» заражает людей по всему миру — США, Франция, Япония, Сингапур, Вьетнам, Южная Корея. И все, что может противопоставить угрозе человечество — это экспресс-тест. Вакцины — нет.

«В настоящее время этиотропная терапия коронавирусов и, в том числе коронавируса Ухань отсутствует. Он близок к вирусу тяжелого острого респираторного синдрома, но сильно от него отличается. Вообще вирус Ухань 2019-го 2020 годов, он формирует отдельную генетическую подгруппу», — говорит профессор, доктор биологических наук, вирусолог Михаил Щелканов.

Вот так выглядит лицо новый всемирной угрозы. Этот снимок коронавируса опубликовали только вчера. Природа китайского убийцы до сих пор не установлена. И это в эпоху, когда лабораторные методы исследования позволяют увидеть тип инфицирующего агента по капле крови. Да, возможным очагом заражения называют Уханьский рынок. Точнее змей, которые там продавалась. Но есть и другая версия — летучие мыши. В любом случае пока это только догадки.

Знай, китайские власти, источник заражения — это бы очень упростило борьбу с пневмонией. Вот только понятие «рыбный рынок» в Китае, весьма условно. Здесь продаются не только морепродукты, но и мясо птицы, свинина и даже змеи. И это далеко не единственная экзотика.

Впрочем, то, что вирус был именно животного происхождения тоже до сих пор лишь предположение. Не там ищут источник, говорят эксперты. Ровно два года назад, при Уханьском университета была открыта — и китайцы этого не скрывали — лаборатория c высшим уровнем биологической угрозы. В этом центре изучали самые опасные патогены в мире — включая вирус Эбола и SARS — известный как атипичная пневмония.

«Мы не отрицаем того что где-то прошла утечка. Но то, что китайские спецслужбы изучают, внедряют технологии — это факт. И этот факт вырвался наружу и поразил самих китайцев», — уверен историк спецслужб, писатель Валерий Малеванный.

Но еще более вероятной кажется версия что вирусный удар нанесли извне. Вспышка инфекции совпала с сезоном Чунь Юнь — временем, когда все китайцы массово разъезжаются по городам, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю. Такое стечение обстоятельств времени и места заражения (Ухань — один из крупнейших транспортных узлов Китая), член комиссии ООН по биологическому оружию случайными не считает.

«Это может быть выгодно американским корпорациям которые разрабатывают такого рода новые заболевания. Просто для получения прибыли. А может быть и самим американцам. Потому что Америка единственная страна которая имеет 400 военных биологических лабораторий по всему миру. Причем не только это вокруг России, но и вокруг Китая», — предполагает член комиссии ООН по биологическому оружию (1998–2003 гг.) Игорь Никулин.

Если посмотреть на карту — это и Таиланд, и Малайзия и, до недавних пор, Индонезия. В 2010 году в Джакарте была закрыта одна из таких лабораторий из-за несанкционированных экспериментов с вирусом птичьего гриппа H5N1. О том, что Америка способна применить против Китая биологическое оружие, еще в 2003 году предупреждал и профессор одного из самых престижных университетов — Нанькайского — Ай Юэцзинь. В китайских соцсетях это видео сейчас набирает огромную популярность.

Пользователи интернета выкладывают сейчас и этот агитационный плакат 1952 года. На нем, граждан призывают к защите в случае бактериологической войны, развязанной американскими империалистами. Конечно, во многом подобная конспирология возникает от того, что информации о новом типе смертоносного Уханьского вируса слишком мало. И масштаб эпидемии пока еще недооценен. Единственным способом защиты остается медицинская маска. Это стало самым популярным подарком на китайский Новый год, который более миллиарда человек в самом Китае встречают в страхе.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото предполагаемого места первого заражения коронавирусом в Китае.