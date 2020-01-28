  1. Пятый канал
  4. Защита историка Соколова запросит повторную экспертизу на вменяемость

Защита историка Соколова запросит повторную экспертизу на вменяемость

, 18:55 | Игорь Рязов 45

Адвокат доцента СПбГУ, обвиненного в жестоком убийстве аспирантки, отказался раскрыть результаты экспертизы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 136

Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, запросит повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Результаты экспертизы составляют следственную тайну, разглашать я их не имею права. Но, в целом, могу раскрыть позицию защиты. На данный момент мы ознакомились больше чем с 20-ю экспертизами, более трех десятков вопросов. На них были получены ответы. Часть вопросов остались без ответа. Скорее всего, мы будем просить о проведении дополнительной экспертизы», — сказал Почуев.

Адвокат Соколова не стал опровергать слова журналиста, попросившего прокомментировать заявления другой стороны, якобы историк был признан экспертами вменяемым.

«В том, что Олег Валерьевич (Соколов — Прим. ред) вменяемый по жизни человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Но в то же время были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления, и на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающего ответа, и как раз по этому вопросу мы будем подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы», — ответил Почуев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова была завершена 21 января. До появления официальной информации о ее результатах в прессе писали, что доцента СПбГУ признали вменяемым. 28 января адвокат историка назвал эти новости преждевременными и направленными на травлю его подзащитного.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 136
28 янв
Адвокат Соколова назвал преждевременными новости о вменяемости историка
21 янв
Психиатрическая экспертиза историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена
12 янв
Обвиняемый в убийстве историк Соколов будет вновь помещен в «Кресты»
9 янв
Доцента СПбГУ Соколова вернули в СИЗО из центра психиатрии
26 дек
Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке
24 дек
Басманный суд Москвы продлил арест доценту СПбГУ Соколову
17 дек
Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста
16 дек
«Душа плачет навзрыд!» — Эксклюзивное интервью доцента Олега Соколова
16 дек
Доцент СПбГУ Соколов пытался покончить с собой несколько раз
16 дек
Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом

Читайте также

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

19:59
Умер второй пилот разбившегося в Алма-Ате самолета компании Bek Air
19:50
Игорь Крутой показал, как умывается вместе с внучкой — видео
19:42
Новость о гибели куратора ликвидации Сулеймани может быть «уткой»
19:37
Хлопок газа произошел в жилом доме в Свердловской области
19:34
Служба внешней разведки РФ рассекретила архивные документы
19:26
Ирина Слуцкая показала себя на позднем сроке беременности

Сейчас читают

ТОП-6 причин, почему безденежная женщина решается бросить мужчину
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]