Защита историка Соколова запросит повторную экспертизу на вменяемость

Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, запросит повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Результаты экспертизы составляют следственную тайну, разглашать я их не имею права. Но, в целом, могу раскрыть позицию защиты. На данный момент мы ознакомились больше чем с 20-ю экспертизами, более трех десятков вопросов. На них были получены ответы. Часть вопросов остались без ответа. Скорее всего, мы будем просить о проведении дополнительной экспертизы», — сказал Почуев.

Адвокат Соколова не стал опровергать слова журналиста, попросившего прокомментировать заявления другой стороны, якобы историк был признан экспертами вменяемым.

«В том, что Олег Валерьевич (Соколов — Прим. ред) вменяемый по жизни человек, у нас фактически сомнений никогда не было. Но в то же время были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления, и на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающего ответа, и как раз по этому вопросу мы будем подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы», — ответил Почуев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова была завершена 21 января. До появления официальной информации о ее результатах в прессе писали, что доцента СПбГУ признали вменяемым. 28 января адвокат историка назвал эти новости преждевременными и направленными на травлю его подзащитного.