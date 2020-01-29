По меньшей мере 177 россиян находятся в китайской провинции Хубэй

Как минимум 177 россиян в настоящее время находятся в центральной провинции Хубэй в Китае. Именно в этом регионе отмечается наибольшее количество инфицированных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Пекине.

По данным российского диппредставительства, еще 120 наших соотечественников пребывают в городе Ухань, где впервые было зафиксировано распространение внеклеточного агента 2019-nCoV.

«По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане», — говорится в сообщении.

В посольстве РФ уточнили, что по состоянию на 10:00 местного времени 29 января (05:00 по московскому времени — Прим.ред.) в Пекине зафиксирован 91 подтвержденный случай заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев выявления коронавируса. Из медицинских учреждений выписано четыре пациента. Один человек скончался.

По данным на 00:00 местного времени 29 января (19.00 по московскому времени 28 января — Прим.ред.) в провинции Хубэй зафиксировано 3554 случая заражения новым коронавирусом. 228 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти шести тысяч.