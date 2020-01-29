Эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус появится в России

Масштабы распространения смертоносного коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. На данный момент число жертв уже превысило 130 человек, почти шесть тысяч — инфицированы. Об этом заявили власти КНР.

Тем временем, несколько часов назад в Хабаровск вернулись 180 наших туристов, которые отдыхали на острове Хайнань. Эвакуировать их в целях безопасности решил тур-оператор. Всех прибывших осмотрели медики и специалисты Роспотребнадзора. По словам отдыхающих, на курорте сейчас царит атмосфера паники и запустения.

«Сразу перекрыли все, все общественные эти места. Все было перекрыто и практически сидели два дня в номере», — вспоминает Татьяна Марукова.

Как сообщил замдиректора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Владимир Чуланов, в России новый коронавирус может появиться к середине февраля текущего года. Эксперт считает, что риск появления новой формы пневмонии в России достаточно высок на фоне быстрого темпа прироста заболеваемости в провинциях Китая, который граничат с российскими регионами.

А вот США могут на время эпидемии совсем остановить авиасообщение с Китаем. Сейчас идут консультации с перевозчиками. Япония сегодня вечером отправит еще два чартера для эвакуации своих подданных из китайского Уханя, который является эпицентром коронавируса. Первый рейс сегодня ночью приземлился в Токио.

Три новых заражения накануне зафиксировали в Германии — эти люди работали в одной компании с первым заболевшим. На Шри-Ланке пневмонию нового типа диагностировали впервые — у туристки из Поднебесной. Она уже в карантине.