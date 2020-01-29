Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом он сообщил на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал глава государства.

По его словам, особенность нового вида пневмонии заключается в том, что мир оказался не готов к ней. Путин сказал, что Минздрав и Роспотребнадзор должны сделать все, чтобы коронавирус не застал граждан РФ врасплох.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании, что случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено. Однако риск его проникновения в страну существует. В этих условиях правительство усилило мониторинг за эпидемиологической обстановкой и контроль на пунктах пропуска на границе РФ.

Ранее 5-tv.ru писал про прогноз эксперта Минздрава о времени появления коронавируса в России.