  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России

Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России

, 15:43 | Игорь Рязов 27

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что есть риск проникновения нового типа пневмонии в Россию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 54

Президент РФ Владимир Путин поручил минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом он сообщил на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал глава государства.

По его словам, особенность нового вида пневмонии заключается в том, что мир оказался не готов к ней. Путин сказал, что Минздрав и Роспотребнадзор должны сделать все, чтобы коронавирус не застал граждан РФ врасплох.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании, что случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено. Однако риск его проникновения в страну существует. В этих условиях правительство усилило мониторинг за эпидемиологической обстановкой и контроль на пунктах пропуска на границе РФ.

Ранее 5-tv.ru писал про прогноз эксперта Минздрава о времени появления коронавируса в России.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 54
29 янв
МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию
29 янв
Коронавирус как преступление: Москвич написал заявление на девушку из Китая
29 янв
Эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус появится в России
29 янв
Жители Благовещенска бьют тревогу из-за отсутствия в продаже медицинских масок
29 янв
Все факты о китайском коронавирусе: Актуальные данные на 29 января
29 янв
С подозрением на коронавирус госпитализирован 4-летний ребенок из «Шереметьево»
29 янв
По меньшей мере 177 россиян находятся в китайской провинции Хубэй
29 янв
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти шести тысяч
29 янв
Туристы с Дальнего Востока досрочно покинули остров Хайнань из-за коронавируса
29 янв
Бизнес на эпидемии: жители Китая массово скупают средства индивидуальной защиты

Читайте также

Путин поздравил легендарного кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

Беглов обещал, что ремонт Боткинской больницы будет проходить поэтапно
-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

15:59
Отец Децла сомневается, что Тони его внук
15:51
МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию
15:43
Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России
15:31
В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет строгого режима
15:26
В Кремле прокомментировали идею заменить президента «верховным правителем»
15:17
Неопознанное тело нашли в районе исчезновения подростка под Смоленском

Сейчас читают

Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]