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  4. Россиянина одного заперли в пятизвездочном отеле в Китае из-за коронавируса

Россиянина одного заперли в пятизвездочном отеле в Китае из-за коронавируса

, 16:30 | Игорь Рязов Эксклюзив 115

Мужчина, представившийся Алексом, показал на видео, как сейчас выглядит роскошная гостиница в китайском Сиане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Katherine Cheng, 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 56

Россиянин по имени Алекс остался почти один в пятизвездочном отеле в китайском городе Сиань. 5-tv.ru публикует видео, снятые им внутри заведения.

Россиянин рассказал, что работает в пятизвездочном отеле, входящем в сеть Marriott. Сейчас он оказался взаперти — в заведении находится только он и менеджер. Алекс порекомендовал пока не ехать в Китай из-за угрозы заболеть новым видом пневмонии.

«Все магазины закрыты, все такси и транспорт отменен. <…> Не тратьте время и деньги, свое здоровье, не рискуйте, потому что никто не знает, что будет завтра», — отметил Алекс.

На следующих видео он показал, как сейчас выглядит отель. В коридорах нет людей, во многих помещениях, включая большой ресторан, не горит свет. Многие заведения внутри отеля закрыты металлическими решетками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России.

Тема:
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