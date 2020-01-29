Россиянина одного заперли в пятизвездочном отеле в Китае из-за коронавируса

Россиянин по имени Алекс остался почти один в пятизвездочном отеле в китайском городе Сиань. 5-tv.ru публикует видео, снятые им внутри заведения.

Россиянин рассказал, что работает в пятизвездочном отеле, входящем в сеть Marriott. Сейчас он оказался взаперти — в заведении находится только он и менеджер. Алекс порекомендовал пока не ехать в Китай из-за угрозы заболеть новым видом пневмонии.

«Все магазины закрыты, все такси и транспорт отменен. <…> Не тратьте время и деньги, свое здоровье, не рискуйте, потому что никто не знает, что будет завтра», — отметил Алекс.

На следующих видео он показал, как сейчас выглядит отель. В коридорах нет людей, во многих помещениях, включая большой ресторан, не горит свет. Многие заведения внутри отеля закрыты металлическими решетками.

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