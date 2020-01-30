Российский блогер остался один в китайском отеле, где работал администратором

На разработку средства от уханьского коронавируса брошены и лучшие умы Китая. Миллиардер и самый богатый человек страны Джек Ма пожертвовал ученым почти 15 миллионов долларов. Из Гонконга сообщают, что препарат уже есть, но проходит испытания. По скорости распространения уханьский вирус тем временем обогнал атипичную пневмонию. Зарегистрировано свыше шести тысяч случаев. 132 человека погибли.

Масштабы эпидемии вызывают неподдельную панику, китайцы скупают средства защиты и противовирусные препараты. А некоторые пытаются заработать на этом. Власти страны уже оштрафовали шесть аптек, где цены на медицинские маски завысили в десять раз. В городе Иу задержана целая преступная группа — мошенники продавали поддельные маски.

Многие китайцы напротив проявляют особую сознательность. Сообщается, что самолет, который направлялся из Японии в Шанхай, прямо в воздухе изменил маршрут и доставил домой почти сотню жителей Уханя. Все члены экипажа при этом добровольно подали заявку на 14-дневный карантин.

Международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай. Власти разных стран пытаются согласовать с Пекином безопасную эвакуацию своих граждан из города Ухань — эпицентр коронавируса фактически отрезан от внешнего мира. Люди и сами стараются лишний раз не выходить на улицы, многомиллионные китайские мегаполисы выглядят пустынными как в фильмах-катастрофах.

Показательная история у нашего соотечественника — Александр Мищенко, работал в четырехзвездочном отеле в городе Сиане, с началом эпидемии гостиница опустела и он фактически остался один в огромном люксовом здании. Его рассказ, специально для «Известий» в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус появится в России.