  1. Пятый канал
  4. Жителя Тулы госпитализировали после возвращения из Китая

Жителя Тулы госпитализировали после возвращения из Китая

, 7:56 | Алиса Маркова 520

Мужчина, который отдыхал на острове Хайнань находится в инфекционном отделении с признаками ОРВИ.

Фото: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 64

Житель Тулы был госпитализирован в инфекционное отделение после возвращения из Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение управления Роспотребнадзора по Тульской области. По данным агентства, у мужчины, который вернулся с отдыха на острове Хайнань в КНР, имеются признаки ОРВИ.

«Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

В квартире госпитализированного санврачи намерены провести комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170, зараженных уже более восьми тысяч. Эпидемия смертоносного коронавируса в КНР стала общенациональной. В стране не осталось ни одного региона, где не было бы заболевших.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 64
30 янв
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
30 янв
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170
30 янв
Путин поручил предотвратить распространение коронавируса в России
30 янв
Российский блогер остался один в китайском отеле, где работал администратором
29 янв
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
29 янв
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
29 янв
Что такое китайский коронавирус простыми словами
29 янв
Россиянина одного заперли в пятизвездочном отеле в Китае из-за коронавируса
29 янв
МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию
29 янв
Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

8:43
«Каменских, ты взрываешь мозг»: поп-дива в бикини похвасталась изящной фигурой
8:34
Сирийская армия освободила стратегически важный населенный пункт Хандарат
8:32
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября
8:25
«Ванесса опустошена»: Как себя чувствует жена Коби Брайанта после его смерти
8:16
Развод Великобритании и Евросоюза: чего ждать после Brexit?
8:07
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Сейчас читают

Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]