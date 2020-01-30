Жителя Тулы госпитализировали после возвращения из Китая

Житель Тулы был госпитализирован в инфекционное отделение после возвращения из Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение управления Роспотребнадзора по Тульской области. По данным агентства, у мужчины, который вернулся с отдыха на острове Хайнань в КНР, имеются признаки ОРВИ.

«Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

В квартире госпитализированного санврачи намерены провести комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170, зараженных уже более восьми тысяч. Эпидемия смертоносного коронавируса в КНР стала общенациональной. В стране не осталось ни одного региона, где не было бы заболевших.