На улицах украинской столицы появились билборды с надписью: «Россия — наш главный стратегический партнер». Под изображением мужчины на плакате стоит подпись: Олег Катющенко.

Как сообщает ТАСС, билборды были установлена в среду вечером пяти местах в разных районах Киева, но провисели всего несколько часов — «бдительные» горожане вызвали полицию, которая после непродолжительного разбирательства касательно ответственных за рекламу, добилась снятия плакатов.

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Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и с какой целью изготовил и выставил по их мнению провокационную рекламу. Имеет ли к ней отношение украинский предприниматель, переехавший, по некоторым данным, в Россию еще в 2014 году, пока не известно. Есть информация, что Катющенко является учредителем компании «Holly Industrial», существующей с 2011 года и занимающейся строительными технологиями.

Представитель администрации Киева заявил, что плакаты были размещены пиратским способом и с операторами наружной рекламы не согласовывались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в Киеве плакатов, обидных для лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.