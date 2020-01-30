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Почти 70 россиян находятся на лайнере, задержанном в Италии из-за коронавируса

, 18:20 | Игорь Рязов Эксклюзив 204

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, снятое пассажиром с борта задержанного судна.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Karl-Josef Hildenbrand, 5-tv.ru

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Не менее 67 россиян находятся на крузином лайнере Costa Crociere, который задержали в итальянском порту Чивитавеккья. На его борту зарегистрировали случай заболевания, похожего на пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом, пояснили в посольстве РФ в Италии.

«По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — заявили в диппредставительстве.

5-tv.ru смог получить комментарий от одного из пассажиров круизного лайнера. Он рассказал о ситуации в видео, снятом с борта судна.

«Народа очень мало на палубе, что не удивительно. Выход на сушу закрыт без объяснения причин. Точнее, нам сказали, что надо местным зайти обработать корабль от чего-то там», — сказал россиянин, находящийся на судне.

По его словам, слово «карантин» никто не произносил, но ситуация напоминает именно такое положение. По неофициальным данным, одного-двух пассажиров сняли с борта из-за подозрений на коронавирус. Продолжается обработка лайнера — каждые 10-15 минут чем-то протирают перила.

«Не будем показывать, от чего нужно обработать корабль», — произнес российский турист, направив камеру на детей с азиатской внешностью.

Он добавил, что пассажирам не раздают средства индивидуальной защиты и маски на лица. При этом два дня назад часть членов экипажа успели купить в порту маски для себя. В видео также можно услышать, как русскоговорящих пассажиров на русском языке заверяют по громкой связи, что им помогут. При этом на лайнере отключили интернет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса. Перед этим вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает транспортное сообщение с Китаем.

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