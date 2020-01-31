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В России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

, 1:07 Эфирная новость 19

31 января пройдет заседание, на котором оперативный штаб рассмотрит ряд дополнительных мер, направленных на предупреждение и борьбу с эпидемией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Bin; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 74

Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. Число инфицированных в мире превысило восемь тысяч. Умерших — 170.

31 января пройдет заседание, на котором оперативный штаб рассмотрит ряд дополнительных мер, направленных на предупреждение и борьбу с коронавирусом. По информации ТАСС, об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Ранее заместитель председателя правительства подтвердила, что риск проникновения коронавируса в Россию существует. Однако в России пока ни одного случая заболевания не выявлено.

И чтобы не пустить коронавирус в страну — принимаются беспрецедентные меры. Ровно в полночь на Дальнем Востоке временно ограничили движение через 16 пунктов пропуска. Закрыть российско-китайскую границу распорядился глава правительства.

На заседании Михаил Мишустин отметил, что обстановку круглосуточно контролирует оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

МИД рекомендует россиянам без крайней необходимости пока не посещать Китай. Временно приостановлено оформление виз для граждан КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в московской гостинице осматривают граждан Китая с высокой температурой.

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