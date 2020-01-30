В гостинице «Москва» осматривают граждан Китая с высокой температурой

Столичные медики проводят осмотр восьмерых граждан Китая. Вызов поступил из гостиницы «Москва». По данным 5-tv.ru, недавно прилетевшие из Поднебесной люди пожаловались на высокую температуру и рвоту. Сейчас врачи оказывают помощь семье с детьми и их друзьям. Обстоятельства выясняются.

Вспышка коронавируса быдла зафиксирована в Китае в середине января. За несколько дней скончалось 170 человек, еще более семя тысяч заражены. Из-за этого в ВОЗ ввела чрезвычайную ситуацию международного значения. Россия в свою очередь принимает необходимые меры для защиты от возможного распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минздрав назвал три российских препарата для лечения коронавируса.