Стало известно о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом в Забайкалье

Гражданин Китая, у которого был диагностирован новый коронавирус, находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лаптева.

«Больной коронавирусной инфекцией находится в специальной боксированной палате. Этот случай был выявлен сразу же — при прохождении ним государственной границы, были приняты все необходимые превентивные меры, — сказала она. — Несмотря на длительное путешествие по Китайской Народной Республике, у данного гражданина наблюдается легкое течение заболевания, его состояние удовлетворительное. Он выздоравливает».

В свою очередь заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова также подтвердила, что китайский пациент жалоб не предъявляет.

В настоящее время все пункты пропуска на территории края с Китаем закрыты.

Ранее глава Тюменской области Александр Моор подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР.