Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram после заседания оперативного штаба.

«Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Сегодня мы действительно получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы, и что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас предпринимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле», — заявил Александр Моор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о зараженных коронавирусом в России.