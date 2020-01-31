  1. Пятый канал
  4. Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР

Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР

, 21:10 | Алиса Маркова Срочная новость 82

Об этом Александр Моор заявил после заседания оперативного штаба.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Huang Bohan; Instagram @ aleksandr__moor

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 88

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram после заседания оперативного штаба.

«Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Сегодня мы действительно получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы, и что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас предпринимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле», — заявил Александр Моор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о зараженных коронавирусом в России.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 88
31 янв
Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
31 янв
Как коронавирус в Китае повлияет на туристический бизнес в России
31 янв
Что известно о зараженных коронавирусом в России на данный момент
31 янв
Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем
31 янв
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в России
31 янв
В России выявлены первые случаи коронавируса
31 янв
«Отдых испорчен» — российские туристы продолжают массово возвращаться из Китая
31 янв
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 31 января
31 янв
Спор двух разъяренных мам в чате о коронавирусе привел к драке и госпитализации
31 янв
Коронавирусом в Финляндии могли заразиться 24 человека

Читайте также

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

21:10
Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР
21:07
«Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра
21:03
Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»
20:54
Психологи определили четыре типа матерей будущих детей-неудачников
20:43
Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
20:38
«Позор!» — В Лондоне прошло шествие против Brexit и за Евросоюз

Сейчас читают

Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]