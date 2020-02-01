Первые случаи нового коронавируса выявлены в России

Первые случаи заражения коронавирусом были выявили на территории России. Заболевших — двое, оба — граждане Китая. Один был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что состояние заболевших можно оценивать как стабильное, более того исключен риск дальнейшего распространения вируса по территории страны.

30 января новый коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал и представитель от РФ. В организации также советовали всем государствам мира провести противоэпидемические мероприятия и сообщать ВОЗ о новых случаях заражения.

Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Ее вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По последним данным число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259 человек, заражены почти 12 тысяч, выписаны 243.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом в Забайкалье.