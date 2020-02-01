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Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

, 19:40 | Карина Бернтгольц 39

Как пояснили в Департаменте образования столицы, в интернете распространилась ложная информация, поскольку СМИ ошибочно цитировали материалы 2011 года.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Департамент образования Москвы прокомментировал сведения, согласно которым в городских школах на пять дней были отменены занятия с первого по восьмой класс. Как отметили в пресс-службе ведомства, данная информация не соответствует действительности. СМИ ошибочно ссылались на материалы 2011 года, в результате чего в сети распространились ложные данные.

Кроме того, как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования города, закрытие школ на карантин никак не связано с распространением коронавируса. Данные меры являются следствием повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на карантин закрылись школы Тюмени, где студентка из КНР была госпитализирована с коронавирусом.

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