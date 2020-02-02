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«Не испытываю к ней любви»: Дочь Михаила Ефремова о своей матери

, 4:57 | Василий Заика 43

Анна-Мария Ефремова заявила в соцсетях, что близкий человек в детстве регулярно подвергал ее насилию.

Фото: Instagram @amefremova

Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна-Мария заявила в социальных сетях, что мать регулярно подвергала ее насилию в детстве. По словам 19-летней девушки, отношения в семье испортились после того, как Ксения Качалина основательно пристрастилась к алкоголю.

«Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. Не думаю, что я хочу называть ее таким важным словом, как „мать“. Совсем не испытываю к ней любви…», — цитирует Анну-Марию Ефремову Starhit.

Девушка отмечает, что подробности, о которых она рассказывает общественности, вряд ли смогут нанести ущерб репутации ее матери, так как своим поведением и образом жизни Ксения Качалина дискредитирует себя намного больше.

Анна-Мария Ефремова склонна считать, что ее близкий человек дошел до такого состояния из-за неких религиозных практик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Михаила Ефремова рассказала о спивающейся матери.

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