Индексы на торгах фондовых бирж Китая обвалились более чем на 8%

Первые торги на фондовых биржах материкового Китая открылись после новогодних каникул обвалом более чем на 8%, сообщает РИА Новости. Негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Эксперты напрямую связывают падение котировок с ростом смертности от коронавируса. С 23 января — дня последнего проведения торгов перед китайским Новым годом — число зараженных выросло в 30 раз, а смертельных случаев — в 20 раз. По официальным данным, количество инфицированных превысило 17 тысяч человек.

Эпидемия вынудила местные власти принять жесткие меры для предотвращения распространения вируса, что оказало влияние на бизнес-среду. Убытки несут транспортные и туристические компании, держатели активов, связанных с недвижимостью, розничной торговлей и игорным бизнесом.

Сегодня подешевевшие активы становятся лакомым куском для инвесторов, но ситуация с падением стоимости продолжится в случае новых смертей от вируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местных экспертов. Отмечается, что спад котировок может продолжаться вплоть до момента, как эпидемия достигнет своего пика.

В сложившейся ситуации наметился резкий рост спроса на акции компаний, связанных с производством товаров санитарно-гигиенического назначения, лекарств, доставкой продуктов питания на дом.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр.