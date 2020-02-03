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  4. Индексы на торгах фондовых бирж Китая обвалились более чем на 8%

Индексы на торгах фондовых бирж Китая обвалились более чем на 8%

, 9:35 | Валентин Черников 32

В случае новых смертей от коронавируса спад котировок продолжится, считают эксперты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Tieliang, An Fu, Chen Liang, Wang Quanchao, Xu Changzheng, Zhang Yuwei

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 117

Первые торги на фондовых биржах материкового Китая открылись после новогодних каникул обвалом более чем на 8%, сообщает РИА Новости. Негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Эксперты напрямую связывают падение котировок с ростом смертности от коронавируса. С 23 января — дня последнего проведения торгов перед китайским Новым годом — число зараженных выросло в 30 раз, а смертельных случаев — в 20 раз. По официальным данным, количество инфицированных превысило 17 тысяч человек.

Эпидемия вынудила местные власти принять жесткие меры для предотвращения распространения вируса, что оказало влияние на бизнес-среду. Убытки несут транспортные и туристические компании, держатели активов, связанных с недвижимостью, розничной торговлей и игорным бизнесом.

Сегодня подешевевшие активы становятся лакомым куском для инвесторов, но ситуация с падением стоимости продолжится в случае новых смертей от вируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местных экспертов. Отмечается, что спад котировок может продолжаться вплоть до момента, как эпидемия достигнет своего пика.

В сложившейся ситуации наметился резкий рост спроса на акции компаний, связанных с производством товаров санитарно-гигиенического назначения, лекарств, доставкой продуктов питания на дом.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр.

Тема:
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