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  4. Российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр

Российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр

, 6:19 Эфирная новость 35

Всех, у кого обнаружат признаки смертельной пневмонии, тут же отправляют на карантин.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 114

В Россию из провинции Хубэй, эпицентра смертоносной инфекции, уже в ближайшие часы начнут эвакуировать наших соотечественников. Россияне из других регионов Китая также спешно покидают страну. Их вывозят на автобусах через пограничные пункты пропуска в Приморье.

Двоих наших туристов, прибывших из Поднебесной, сняли с рейса и увезли на скорой в инфекционную больницу. Причина — повышенная температура.

За ситуацией на границе следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 114
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