Российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр

В Россию из провинции Хубэй, эпицентра смертоносной инфекции, уже в ближайшие часы начнут эвакуировать наших соотечественников. Россияне из других регионов Китая также спешно покидают страну. Их вывозят на автобусах через пограничные пункты пропуска в Приморье.

Двоих наших туристов, прибывших из Поднебесной, сняли с рейса и увезли на скорой в инфекционную больницу. Причина — повышенная температура.

За ситуацией на границе следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены.