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  4. Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса

Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса

, 10:24 | Марина Неруцких 27

По словам премьер-министра, в России ситуация с 2019-nCoV под контролем.

Фото: www.globallookpress.com / Chogo

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 117

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. При этом, по словам главы Кабмина, в России ситуация с 2019-nCoV под контролем. Также в нашей стране имеются все необходимы лекарства для борьбы с данным смертельно опасным заболеванием.

Как сообщает ТАСС, документ предполагает депортацию иностранных граждан из РФ в случае выявления у них коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 117
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