Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. При этом, по словам главы Кабмина, в России ситуация с 2019-nCoV под контролем. Также в нашей стране имеются все необходимы лекарства для борьбы с данным смертельно опасным заболеванием.

Как сообщает ТАСС, документ предполагает депортацию иностранных граждан из РФ в случае выявления у них коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены.