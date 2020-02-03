Граждан России среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Заболевших коронавирусом среди россиян в Китае нет. Об этом менее часа назад сообщили в российском посольстве в Пекине. Несмотря на это с сегодняшнего дня временно прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. Сегодня утром, на границе высадили всех кто следовал поездом Пекин-Москва. Больше сотни пассажиров — граждане КНР, россиян среди них не было.

По последней информации, от уханьского коронавируса скончались больше трехсот шестидесяти человек. Заражены почти 17 с половиной тысяч. На Филиппинах зафиксировали первый летальный случай от нового вируса за пределами Китая.

Вспышка заболевания катастрофически сказывается и на экономике страны. Первые после новогодних праздников торги на китайских биржах начались с обвала: индексы рухнули сразу на 8%. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.