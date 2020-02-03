  1. Пятый канал
  4. Граждан России среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Граждан России среди заболевших коронавирусом в Китае нет

, 13:52 Эфирная новость 35

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV скончались больше трехсот шестидесяти человек. Заражены почти 17 с половиной тысяч.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 122

Заболевших коронавирусом среди россиян в Китае нет. Об этом менее часа назад сообщили в российском посольстве в Пекине. Несмотря на это с сегодняшнего дня временно прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. Сегодня утром, на границе высадили всех кто следовал поездом Пекин-Москва. Больше сотни пассажиров — граждане КНР, россиян среди них не было.

По последней информации, от уханьского коронавируса скончались больше трехсот шестидесяти человек. Заражены почти 17 с половиной тысяч. На Филиппинах зафиксировали первый летальный случай от нового вируса за пределами Китая.

Вспышка заболевания катастрофически сказывается и на экономике страны. Первые после новогодних праздников торги на китайских биржах начались с обвала: индексы рухнули сразу на 8%. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 122
3 февр
Авиакомпания S7 Airlines объявила о приостановлении полетов в КНР
3 февр
Симпсоны 27 лет назад предрекли вспышку коронавируса
3 февр
РЖД приостановили сообщение между Россией и Северной Кореей
3 февр
У трех человек на Камчатке и одного в Карелии подозревают коронавирус
3 февр
Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса
3 февр
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 3 февраля
3 февр
Индексы на торгах фондовых бирж Китая обвалились более чем на 8%
3 февр
Российские туристы, которых эвакуируют из Китая, проходят тщательный медосмотр
3 февр
Число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены
3 февр
Пилоты Шри-Ланки эвакуировали своих соотечественников из Уханя в химзащите

Читайте также

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

15:13
В Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу
15:05
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне
15:03
Как обустроить малогабаритную квартиру? — Советы и фото от дизайнера
14:59
Степан Меньщиков показал провокационное фото со своей возлюбленной
14:51
В Ленобласти полицейские задержали мужчину с гранатами в трусах
14:45
«Красная или черная?» Надежда Ангарская сразила поклонников элегантными шляпками

Сейчас читают

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]