Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

Новых заболевших коронавирусом в России за последние сутки не выявлено. Ситуация под контролем. Об этом говорилось на заседании правительства.

С этого дня приостанавливается движение пассажирских поездов между Россией и КНР. За нашими соотечественниками, которые захотели покинуть опасные районы Китая, готовы вылететь самолеты ВКС.

На фоне данных о коронавирусе ряд ритейлеров заявили о замене китайских поставщиков. Какие еще меры безопасности предпринимаются в разных регионах России? Подробности в видеосюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все организованные группы российских туристов вернулись с острова Хайнань.