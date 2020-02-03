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Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

, 20:17 Эфирная новость 58

На заседании правительства чиновники заявили, что в России ситуация с вирусом 2019-nCoV находится под контролем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xu Yu; 5-tv.ru

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Новых заболевших коронавирусом в России за последние сутки не выявлено. Ситуация под контролем. Об этом говорилось на заседании правительства.

С этого дня приостанавливается движение пассажирских поездов между Россией и КНР. За нашими соотечественниками, которые захотели покинуть опасные районы Китая, готовы вылететь самолеты ВКС.

На фоне данных о коронавирусе ряд ритейлеров заявили о замене китайских поставщиков. Какие еще меры безопасности предпринимаются в разных регионах России? Подробности в видеосюжете Кирилла Сергеева. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все организованные группы российских туристов вернулись с острова Хайнань.

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