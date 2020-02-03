Все организованные группы российских туристов вернулись с острова Хайнань

Все организованные группы туристов из России, находившиеся на китайском острове Хайнань, вернулись на родину. Как говорится в сообщении Федерального агентства по туризму, туроператоры смогли обеспечить дополнительные чартеры для отдыхающих россиян, чей отпуск заканчивался после 4 февраля, и те смогли вылететь заранее.

Ростуризм выразил благодарность всем туроператорам за оперативную и эффективную работу по организации дополнительных чартерных рейсов на китайский курортный остров.

Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что на момент принятия решения об эвакуации граждан РФ, на острове находились 5 600 человек в составе организованных туристических групп.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 заболевший. Еще почти у 150 человек вне КНР подтвердилась пневмония, вызванная новым коронавирусом, один из них погиб.

Ранее 5-tv.ru передавал, что российские туристы, которых эвакуировали из Китая, проходили тщательный медосмотр.