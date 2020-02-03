Мировой бизнес терпит колоссальные убытки из-за коронавируса

В Китае уже более 360 человек умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Больницы постоянно принимают новых пациентов. Люди без необходимости стараются не выходить на улицы, а многие надевают защитные маски даже на своих питомцев. Ведь уже известно, что вирус передается от животных к человеку и наоборот.

Эксперты дают разные прогнозы: кто-то считает, что вспышка коронавируса вскоре угаснет сама, другие возражают: пик эпидемии – еще впереди. Как живет Китай в условиях биологической угрозы? Подробности в видеосюжете Ксении Некрасовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.