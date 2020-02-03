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Мировой бизнес терпит колоссальные убытки из-за коронавируса

, 22:00 Эфирная новость 58

По мнению некоторых экспертов, пик эпидемии еще впереди.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aidan Marzo; 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 128

В Китае уже более 360 человек умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Больницы постоянно принимают новых пациентов. Люди без необходимости стараются не выходить на улицы, а многие надевают защитные маски даже на своих питомцев. Ведь уже известно, что вирус передается от животных к человеку и наоборот.

Эксперты дают разные прогнозы: кто-то считает, что вспышка коронавируса вскоре угаснет сама, другие возражают: пик эпидемии – еще впереди. Как живет Китай в условиях биологической угрозы? Подробности в видеосюжете Ксении Некрасовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России.

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Вспышка нового коронавируса в Китае 128
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