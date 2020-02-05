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Первый самолет ВКС РФ с эвакуированными из Уханя россиянами сел на аэродроме ВВО

, 1:54 | Ниса Мурзанаева 24

Российское воздушное судно эвакуировало из китайского города Ухань 80 человек.

Фото: ТАСС / Новоселова Майя

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 151

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 80 людьми на борту, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки он вылетит в Тюменскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего в КНР были направлены два самолета ВКС. В общей сложности, они переместят на территорию России 147 человек. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, помимо россиян, пассажирами лайнеров стали: десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один — Украины. Среди эвакуированных есть несовершеннолетние.

На самолетах ВКС в специальной защитной экипировке работают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что симптомов коронавируса у эвакуированных из КНР в Тюмень, нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет ВКС РФ забрал 80 человек из китайского Уханя.

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