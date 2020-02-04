Самолет ВКС РФ забрал 80 человек из китайского Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 80 людьми на борту вылетел из китайского города Ухань. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с посадкой пассажиров в воздушное судно.

В ролике оператор обращает внимание зрителей на самолет, направляясь в его хвостовой отсек. Там пассажирку и других людей уже встречают специалисты в белых защитных костюмах.

«Все выглядит очень эффектно, все очень здорово, очень круто! Это настоящий исторический момент, ребята», — поделилась мнением автор видео.

По уточненным данным, на борт военно-транспортного самолета поднялись 80 человек с личными вещами. В Минобороны РФ подчеркнули, что россиян сопровождают военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии. Они будут непрерывно следить за состоянием перевозимых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего самолеты ВКС РФ эвакуируют из Китая 147 человек. В целях безопасности их на две недели отправят на карантин.