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Эксперты предсказали гибель комаров в России из-за аномально теплой зимы

, 8:44 | Игорь Рязов 63

Популяция речной рыбы может сократиться на треть.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Emanuele Biggi/FLPA, imagebroker.net, imagebroker/Elisabeth Schmidbaue, imagebroker/Neil Bowman/FLPA, imagebroker/Geophoto / Dmitiriy

Тема:
Погода 4214

Аномально теплая зима 2020 года в России может привести к полному исчезновению комаров. Также она угрожает популяции речной рыбы, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Причину риска массового вымирания комаров объяснил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, во время потепления эти насекомые просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают.

Исчезновение комаров угрожает некоторым видам рыб, которые питаются личинками москитов. Речь идет, прежде всего, о мальках и головастиках.

«Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — прогнозирует ученый.

Еще на одно негативное последствие рекордно теплой и бесснежной зимы указали в Росрыболовстве. Так, возрастает риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями. Их популяция может сократиться на 20-30%, подсчитали в ведомстве.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что погода в Санкт-Петербурге снова побила тепловой рекорд — на этот раз 27-летней давности.

Тема:
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