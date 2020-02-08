«Просто не рассмотрел»: Волочкова ответила Готье на слова о некрасивых русских мужчинах

Свой ответ Жан-Полю Готье на высказывание о некрасивых русских мужчинах дала Анастасия Волочкова. Балерину процитировала газета «Взгляд». Звезда последовала примеру Дмитрия Нагиева, который высказался на эту же тему после слов кутюрье. Актер сказал, что красота сильного пола не только во внешних данных. По мнению российского артиста, мужское очарование складывается из ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

Волочкова согласилась с шоуменом и заявила, что сам Нагиев для нее выступает эталоном мужчины.

«Жан-Поль Готье, может быть, просто не рассмотрел настоящих русских мужчин. Может, он за пределы „Останкино“ не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины», — сказала звезда.

Балерина добавила, что у многих мужчин России хорошие внешние данные. Но, на ее взгляд, обладать таковыми для представителя сильного пола не обязательно. Анастасия полагает, что мужская красота измеряется поступками, благородством, умом и отношением к женщине.

Ранее Жан-Поль Готье заявил, что Россия может похвастаться настоящими красавицами среди женщин-манекенщиц, но того же нельзя сказать о мужчинах-моделях. С ним согласился историк моды Александр Васильев. Телеведущий объяснил это «плохим генофондом» из-за сталинских репрессий, но давил, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова нашла родственную душу в Жан-Поле Готье.