Бузова нашла родственную душу в Жане-Поле Готье

Ольга Бузова нашла нечто общее между собой и королем мира моды Жаном-Полем Готье. Российская звезда встретилась с французским кутюрье в Москве, куда Готье приехал с премьерным показом автобиографического спектакля Fashion Freak Show.

Как оказалось, ни популярная певица, ни именитый дизайнер никогда не учились своему ремеслу профессионально. В беседе, которой Ольга поделилась на своем YouTube-канале, Готье признался, что никогда не брал уроки рисования. Он начал делать наброски одежды после того, как впервые увидело показ мод по телевизору. Юный Жан-Поль рисовал прямо на школьных уроках. По его словам, от скуки.

«Меня никто не учил рисованию, абсолютно верно. Потому что в действительности совсем не обязательно учиться рисованию в специальных художественных школах. Да-да, можно учиться самому», — поделился модельер.

«Я понимаю, что вы говорите. Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в молодые годы. Но сейчас я этому обучаюсь во время своих гастрольных туров по всей стране», — согласилась с ним Бузова.

Во время диалога артистка и кутюрье согласились в том, что главное для успеха — не образование, а талант и жгучее желание заниматься своим делом. Кроме того, Жан-Поль Готье просмотрел несколько фрагментов различных выступлений Бузовой и похвалил ее наряды и эффектные постановки.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Жан-Поль Готье согласился создать несколько нарядов специально для Ольги. Как отмечает сама певица, она станет первой российской знаменитостью, для которой он будет создавать образы.