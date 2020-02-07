  1. Пятый канал
  4. Бузова нашла родственную душу в Жане-Поле Готье

Бузова нашла родственную душу в Жане-Поле Готье

, 9:49 | Анастасия Игонина 48

Instagram-дива встретилась с именитым кутюрье и выяснила, что они оба профессионально не обучались своему ремеслу.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 776

Ольга Бузова нашла нечто общее между собой и королем мира моды Жаном-Полем Готье. Российская звезда встретилась с французским кутюрье в Москве, куда Готье приехал с премьерным показом автобиографического спектакля Fashion Freak Show.

Как оказалось, ни популярная певица, ни именитый дизайнер никогда не учились своему ремеслу профессионально. В беседе, которой Ольга поделилась на своем YouTube-канале, Готье признался, что никогда не брал уроки рисования. Он начал делать наброски одежды после того, как впервые увидело показ мод по телевизору. Юный Жан-Поль рисовал прямо на школьных уроках. По его словам, от скуки.

«Меня никто не учил рисованию, абсолютно верно. Потому что в действительности совсем не обязательно учиться рисованию в специальных художественных школах. Да-да, можно учиться самому», — поделился модельер.

«Я понимаю, что вы говорите. Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в молодые годы. Но сейчас я этому обучаюсь во время своих гастрольных туров по всей стране», — согласилась с ним Бузова.

Во время диалога артистка и кутюрье согласились в том, что главное для успеха — не образование, а талант и жгучее желание заниматься своим делом. Кроме того, Жан-Поль Готье просмотрел несколько фрагментов различных выступлений Бузовой и похвалил ее наряды и эффектные постановки.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Жан-Поль Готье согласился создать несколько нарядов специально для Ольги. Как отмечает сама певица, она станет первой российской знаменитостью, для которой он будет создавать образы.

Тема:
Ольга Бузова 776
5 февр
Жан-Поль Готье создаст костюмы для нового шоу Ольги Бузовой
5 февр
«Сделала выводы»: Ида Галич пожаловалась Собчак на хамское поведение Бузовой
5 февр
Мать Бузовой устроила истерику в зале суда
5 февр
«Солидный мужчина бы вышел»: Бузова с бакенбардами в военной форме взорвала сеть
5 февр
«Я ее перепою вусмерть даже в 61 год»: Отиева о возможности выступить с Бузовой
4 февр
«Беременным всегда хочется!» — Бузову заподозрили в «интересном положении»
1 февр
«Ольгу уже не сломать»: Мать Бузовой рассказала о школьной травле певицы
29 янв
Песня «Мало половин» Ольги Бузовой получила платиновый статус
27 янв
Бузова отметила день рождения в девичьем коллективе
26 янв
Ольга Бузова выходит замуж за Давида Манукяна?

Читайте также

-9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

Последние новости

11:11
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в семьи своих родственников
11:09
Мумию обнаружили в квартире в центре Москвы
10:57
Жена главного тренера «Зенита» разделась ради «терапевтической» фотосессии на Бали
10:48
Из-за хлопка газа в Омской области пострадали два человека
10:40
Григорьев-Аполлонов поздравил с юбилеем Матвиенко, несмотря на нелестные слова продюсера
10:30
Борщ с сахаром и булгур с медом: Арзамасова поделилась кулинарными лайфхаками

Сейчас читают

Гимнастка Спиридонова в шпагате эффектно закрыла багажник авто — видео
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]