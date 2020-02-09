Казус на кокусах, или как в Айове замену Трампу выбирали

На этой неделе, пока спекулянты всей планеты продавали паникующим гражданам волшебные таблетки от китайского вируса, настоящая трагедия происходила совсем в другом месте. В американском штате Айова состоялись первые «как бы выборы» среди кандидатов в президенты от Демократической партии, так называемые кокусы.

Что тут важно? Демократы — это не просто одна из двух главных партий США. Сейчас это партия, которая собрала вокруг себя все передовое и прогрессивное. Все меньшинства, экологи, феминистки, трансгендеры, любители прогресса, все калифорнийские айтишники — за демократов. Это партия, которая хочет в этом году снести Трампа и поставить на его место своего передового кандидата. А кого именно — выясняется, как раз сейчас.

И вот в Айову приехали лидеры гонки.

Перечислим этих передовых людей. Джо Байден , 78 лет, бывший вице-президент при Обаме, иногда забывающий, в каком он штате находится. Его слабое место — его сын, внезапно получивший после Майдана работу на Украине — с гигантской зарплатой и непонятными обязанностями.

, 78 лет, бывший вице-президент при Обаме, иногда забывающий, в каком он штате находится. Его слабое место — его сын, внезапно получивший после Майдана работу на Украине — с гигантской зарплатой и непонятными обязанностями. Социалист Сандерс . Он икона студентов, обещает списать им все долги. Но ему самому в следующем году вообще 80.

. Он икона студентов, обещает списать им все долги. Но ему самому в следующем году вообще 80. Элизабет Уоррен , ей всего 70. Эта старушка хочет раскулачить всех миллиардеров и защищает все меньшинства. Она сама когда-то для карьеры выдавала себя за расовое меньшинство — потому что она на целую одну шестисотую часть индеец чероки.

, ей всего 70. Эта старушка хочет раскулачить всех миллиардеров и защищает все меньшинства. Она сама когда-то для карьеры выдавала себя за расовое меньшинство — потому что она на целую одну шестисотую часть индеец чероки. И, наконец, скромный молодой экс-военный, экс-банковский аналитик и экс-мэр небольшого городка Пит Буттиджидж. С ним, казалось бы, все в порядке. Он, по его словам, убежденный христианин и центрист. Но у него есть любящий муж.

В общем, вот такая компания. И кто-то из них должен победить Трампа.

Так вот, кокусы в Айове — это когда все партийные активисты собираются в общественных местах разных городов, и голосуют. И каждое собрание отправляет результаты в центр подсчета голосов. В 66% случаев, кто побеждает в Айове — становится общенациональным кандидатом от демократов. Вроде бы все просто, самое время показать, какие вы передовые, прогрессивные, техничные и демократичные. Но что-то пошло не так.

Крутое приложение, через которое должны были считаться голоса — подвисло. Телефонные линии, по которым должны были принимать голоса на всякий случай — подвисли. Подсчет голосов вручную подвис на трое суток. То есть три дня демократы под обидный хохот Трампа подсчитывали голоса, а сторонники социалиста Сандерса кричали, что это все подстроено, чтобы отнять у него победу.

В итоге победителем на фотофинише был объявлен Пит Буттиджидж. Тот самый, у которого любящий муж. А традиционный политик Байден просто оказался в ауте — он набрал меньше всех и занял четвертое место.

Как Трамп избежал импичмента и одержал победу на голосовании республиканцев — мнение экспертов

И вот чем это все интересно для нас. Фактически мы видим, как в сильнейшей ядерной державе планеты над настоящей политикой взяло верх шоу с «кричалками» и «обещалками». То есть, за пост президента США состязаются люди, обещающие простить всем все и всем выдать денег, и на их фоне самым нормальным выглядит голубой. Его, кстати, уже критикуют за то, что он недостаточно выступает за права черных и латиноамериканцев. Ну, а потом все это еще и подвисает, после чего победителя объявляют сомнительным и тайным путем.

В некотором смысле на наших глазах главная демократия планеты в своем развитии дошла до уровня «Евровидения». Или даже, извините, Украины. Ну что ж. Поздравим американцев и порадуемся тому, что у нас в политике все скучно и прилично. По крайней мере — пока. Потому что, как пойдет дальше — неизвестно. У нас своих передовых на всю голову тоже хватает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп показал видео с реакцией демократов на свое обращение.