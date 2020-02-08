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Самолет МЧС с гумпомощью вылетел в Китай

, 19:38 | Сергей Зеленский 34

ИЛ-76 доставит лекарства и медицинские маски общим весом 23 тонны.

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Фото, видео: МЧС РФ

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 204

Самолет с гуманитарной помощью из РФ вылетел в Китай, где свирепствует новая коронавирусная пневмония. В народную республику доставят лекарства и средства индивидуальной защиты, в том числе два миллиона медицинских масок.

Гуманитарная помощь была собрана в Московской, Тверской и Воронежской областях в течение двух дней. ИЛ-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта «Жуковский» в 13:33 мск.

Как пояснил директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев, общий вес груза составил 23 тонны объемом 190 кубических метров.

31 января президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил готовность оказать властям страны помощь в борьбе с коронавирусом. 5 февраля первый самолет из РФ с гумпомощью прибыл в Ухань — эпицентр распространения коронавируса.

Заболевание впервые было диагностировано в столице провинции Хубэй — городе Ухань, скончались 722 человек, число зараженных в Китае и других странах превысило 30 тысяч. Ранее власти Китая дали новое название коронавирусу — NCP или «новая коронавирусная пневмония».

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 204
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