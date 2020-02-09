Киев огорчился из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев разочарован принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщает «Экономика сегодня».

Украинские власти считают, что принятая процедура не позволяет наказывать входящие в Совет государства за серьезные нарушения. Киев голосовал против решения комитета министров.

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что в столицах Европы не прислушались к аргументам Киева. В ведомстве считают, что решение СЕ нанесет вред будущему общеевропейской правозащитной организации.

Также Киев в очередной раз обвинил Москву в «оккупации», посетовав, что Россия так и не понесла наказания.

Как сообщал 5-tv.ru, осенью прошлого года Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Украина была одной из стран, выступившей против этого. До этого делегация из РФ несколько лет не участвовала в заседаниях. Причиной стало ограничение ее полномочий из-за воссоединения России с Крымом в 2014 году.