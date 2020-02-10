Госпитализированных в России китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Пристальное внимание всего мира приковано к пассажирскому лайнеру «Diamond Princess». «Бриллиантовая Принцесса» уже без малого неделю стоит на карантине в японском порту Иокогама. Пассажиры и члены команды — 3700 человек, а это граждане многих стран, в том числе россияне не могут сойти на берег, разве что по санитарному коридору, прямиком в больницу.

Люксовый корабль мечты, превратился в «плавучую тюрьму» — пассажиры сидят по каютам. Повезло тем, у кого есть балкон. Еду им приносят в одноразовых упаковках. Коридоры постоянно дезинфицируют. Однако, это не помогает — число зараженных резко увеличилось до 136 человек. И это вызывает очень много вопросов: как распространяется зараза по кораблю? Если через вентиляцию, то запертые в каютах люди не спасаются от вируса, а напротив, подвергаются смертельной опасности.

Людей успокаивают как могут. Туроператор обещал компенсировать всем пассажирам стоимость круиза, вернуть деньги, потраченные на авиабилеты, несостоявшиеся экскурсии и даже чаевые, выданные персоналу лайнера.

Оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в России в связи с распространением коронавируса нет. Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора. Анна Попова отметила, что регистрируются только ОРВИ и грипп. Превышения по ним зафиксированы в 23 субъектах.

Что касается двоих китайцев выявленных с коронавирусом в России, по словам Анны Поповой, чувствуют они себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пранкера, который в метро сымитировал приступ от коронавируса, отправили в СИЗО.