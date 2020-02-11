В провинции Хама полным ходом восстанавливают города и поселки

Эфирная новость 24

В частности, заработал один из крупнейших заводов, где изготавливают бетонные блоки — они необходимы, чтобы отстраивать жилые дома.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4558

В провинции Идлиб атаки террористов на жилые кварталы участились. Обстановка в этом регионе вызывает обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем, в провинции Хама полным ходом восстанавливают города и поселки, которые сирийская армия освободила от боевиков. Еще недавно здесь был дефицит стройматериалов — многие предприятия были уничтожены. Но теперь заработал один из крупнейших заводов, где изготавливают бетонные блоки — они необходимы, чтобы отстраивать жилые дома.

«Это прекрасно, что наша армия освобождает все новые и новые территории день за днем. Люди начинают жить нормальной жизнью, начинают строить дома, появляется спрос на нашу продукцию. У нас сейчас очень много клиентов», — говорит директор предприятия Усама Хамуд.

Ремонт идет и на стратегически важной трассе, которая соединяет город Алеппо со столицей Сирии — Дамаском. Вдоль магистрали уже начали появляться авто-заправки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшей ночью «Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны.

+3° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости СМИ2