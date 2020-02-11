В провинции Идлиб атаки террористов на жилые кварталы участились. Обстановка в этом регионе вызывает обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем, в провинции Хама полным ходом восстанавливают города и поселки, которые сирийская армия освободила от боевиков. Еще недавно здесь был дефицит стройматериалов — многие предприятия были уничтожены. Но теперь заработал один из крупнейших заводов, где изготавливают бетонные блоки — они необходимы, чтобы отстраивать жилые дома.

«Это прекрасно, что наша армия освобождает все новые и новые территории день за днем. Люди начинают жить нормальной жизнью, начинают строить дома, появляется спрос на нашу продукцию. У нас сейчас очень много клиентов», — говорит директор предприятия Усама Хамуд.

Ремонт идет и на стратегически важной трассе, которая соединяет город Алеппо со столицей Сирии — Дамаском. Вдоль магистрали уже начали появляться авто-заправки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшей ночью «Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны.