«Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны
Атака боевиков была предпринята с подконтрольной террористам территории идлибской зоны деэскалации.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
«Оскар — 2020». Лауреаты 92-й церемонии
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом
Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru
Российские ПВО отразили новое нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению сторон.
Два беспилотника вылетели с подконтрольной террористам территории идлибской зоны деэскалации. Они атаковали с северо-восточного направления и со стороны Средиземного моря. Но достичь цели дронам не удалось.
В нескольких километрах от Хмеймима их сбили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Разрушений на авиабазе и пострадавших — нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Идлиба обострилась ситуация между турецкими и сирийскими войсками.
Нашли ошибку?