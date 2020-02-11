«Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны

Эфирная новость 14

Атака боевиков была предпринята с подконтрольной террористам территории идлибской зоны деэскалации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4557

Российские ПВО отразили новое нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению сторон.

Два беспилотника вылетели с подконтрольной террористам территории идлибской зоны деэскалации. Они атаковали с северо-восточного направления и со стороны Средиземного моря. Но достичь цели дронам не удалось.

В нескольких километрах от Хмеймима их сбили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Разрушений на авиабазе и пострадавших — нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Идлиба обострилась ситуация между турецкими и сирийскими войсками. 

+4° Атмосферное давление 729 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости СМИ2