«Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны

Российские ПВО отразили новое нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению сторон.

Два беспилотника вылетели с подконтрольной террористам территории идлибской зоны деэскалации. Они атаковали с северо-восточного направления и со стороны Средиземного моря. Но достичь цели дронам не удалось.

В нескольких километрах от Хмеймима их сбили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Разрушений на авиабазе и пострадавших — нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Идлиба обострилась ситуация между турецкими и сирийскими войсками.