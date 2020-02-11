Песков: Дмитрий Козак будет заниматься «украинскими делами»

|
Светлана Александрова
11

Бывший вице-премьер был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ 24 января.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Украинский кризис 392

В должности замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься, в числе прочего, «украинскими делами». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я могу констатировать, что Козак да, занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами. <…> Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы», — цитирует Пескова ТАСС.

Помимо этого, по словам представителя Кремля, в число полномочий Козака войдут и вопросы участия России в интеграционных процессах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Козак, занимавший в прежнем правительстве должность вице-премьера, был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ указом Владимира Путина 24 января.

+4° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.95
0.18 69.77
-0.05
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости Lentainform

Загрузка...