Песков: Дмитрий Козак будет заниматься «украинскими делами»
Бывший вице-премьер был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ 24 января.
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В должности замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься, в числе прочего, «украинскими делами». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Я могу констатировать, что Козак да, занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами. <…> Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы», — цитирует Пескова ТАСС.
Помимо этого, по словам представителя Кремля, в число полномочий Козака войдут и вопросы участия России в интеграционных процессах.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Козак, занимавший в прежнем правительстве должность вице-премьера, был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ указом Владимира Путина 24 января.
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